Pomeriggio senza gol per le due gare delle 15 in Serie A. Doppio 0-0 tra Fiorentina-Parma e Verona-Genoa. I viola frenano per la corsa Champions, dopo i successi di Juve e Atalanta.

Primo tempo abulico al Franchi. Prima chance per Kean al 57′, l’attaccante italiano va vicino al gol. Ma è una Fiorentina più lenta del solito. Al 62′, miracolo di De Gea su Bonny a salvare la rete del Parma. La Fiorentina reagisce al 68′ con Dodò, destro secco, para Suzuki. La Fiorentina la riesce anche a sbloccare al 73′ con Richardson, ma l’attaccante segna in fuorigioco. Al 90′, la Fiorentina reclama un calcio di rigore, steso Dosò in area del Parma. Dopo un controllo al VAR, tutto ok, si gioca. La Fiorentina prova il forcing finale ma non sfonda il muro del Parma. Finisce 0-0, la Fiorentina sale a 53, a -6 dalla Juve quarta. Per il Parma, addirittura quinto pareggio di fila. Parma che sale a 28, recuperando un punto a Lecce e Cagliari.

Anche a Verona brutto 0-0 tra Hellas e Genoa. Un punto per parte che fa bene a entrambe, vicine all’obiettivo salvezza. Leali salva il Genoa in diverse occasioni. All’80’ miracolo clamoroso su Bradaric. Termina con il risultato ad occhiali, Genoa che sale a 39, il Verona a 32.

Foto: sito Fiorentina