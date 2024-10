Doppiette di Lookman e Retegui e i gol De Ketelaere e De Roon: l’Atalanta annienta il Verona 6-1

L’Atalanta gioca a tennis con il Verona, imponendosi con un impetuoso 6-1, il frutto di un primo tempo devastante della Dea, perfetta sotto tutti i punti di vista. Approccio alla gara devastante per gli uomini di Gasperini. De Roon apre le danze al 6′, ottimamente imbeccato da Lookman. Al 9′ raddoppia Retegui, al termine di una buona azione della Dea, poi il tris al quarto d’ora con De Ketelaere, ancora servito da Lookman.

Il nigeriano allora decide di svestire i panni di assist man e di segnare. Il poker arriva al 29′ e al 34′ la manita, con la doppietta del nigeriano, presente nella top 30 per il prossimo Pallone d’Oro.

Il Verona ha un sussulto di orgoglio e al 41′ Sarr segna il gol della bandiera per i suoi. Nella ripresa è gestione dell’Atalanta e accademia, ma il giusto, perchè arriva il 6-1 di Retegui che vola nella classifica marcatori. Finisce con un punteggio severissimo per il Verona, l’Atalanta sale a 16 punti, al quarto posto, agganciando Juve e Udinese, ottenendo la terza vittoria di fila. Per il Verona seconda sconfitta di fila, 9 punti e zone rosse della classifica più vicine.

Foto: sito Atalanta