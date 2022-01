Doppiette di Benzema e Vinicius jr: il Real Madrid liquida il Valencia 4-1

Il Real Madrid cala il poker sul Valencia, vincendo per 4-1 al Bernabeu, nel match valido per la 20^ giornata della Liga. In rete per i Blancos Benzema al 43’ su calcio di rigore, Vinicius Junior al 52’ e al 61’ e di nuovo Benzema all’88’.

Benzema, in occasione della rete del vantaggio, ha festeggiato i 300 gol con la maglia delle merengues.

Di Guedes, invece, la rete dei valenciani al 76’.

Con questa vittoria la formazione di Carlo Ancelotti consolida il primo posto in classifica con 49 punti, a +8 sul Siviglia che però ha due gare in meno. Il Valencia, invece, rimane fermo a quota 28.

Foto: Twitter Champions