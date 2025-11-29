Doppietta Yildiz, la Juve ribalta il Cagliari: all’intervallo bianconeri avanti 2-1

29/11/2025 | 18:50:59

Concluso il primo tempo a Torino, tra Juventus e Cagliari. Bianconeri avanti 2-1 sul Cagliari.

Il Cagliari passa in vantaggio al 26′. Discesa straripante di Palestra, che si libera di Kostic sulla destra e dal fondo scarica dietro per l’arrivo di Sebastiano Esposito che insacca.

Immediato il pareggio della Juve, un minuto dopo. Il Cagliari si fa trovare impreparato ad uno sfondamento di Khephren Thuram, bravo Yildiz a raccogliere la palla vagante e a lasciar partire una conclusione imparabile in fondo alla porta. È 1-1 allo Stadium, tutto da rifare per i rossoblù. Alla mezz’ora la Juve perde Vlahovic, entra David. All’ultimo secondo del primo tempo, ancora Yildiz, con tiro di sinistro, a portare la Juve in vantaggio. Juve avanti 2-1 all’intervallo.

Foto: sito Juventus