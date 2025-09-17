Doppietta Thuram, l’Inter batte l’Ajax 2-0. Atalanta senza scampo a Parigi: il PSG passeggia 4-0
17/09/2025 | 22:53:22
L‘Inter riscatta le due sconfitte di fila in campionato con una vittoria importante in Champions. In casa dell’Ajax finisce 2-0 con la doppietta di testa di Marcus Thuram.
Gara bella, aperta, equilibrata. L’Inter fa la partita, ma l’Ajax risponde ad ogni colpo. Dopo un rigore negato, e una gran parata di Sommer che riscatta le polemiche, in conclusione di primo tempo Marcus Thuram ci pensa a portare in vantaggio l’Inter. L’attaccante francese continua il suo buon inizio di stagione, segnando di testa l’1-0 sull’Ajax. Si tratta del quarto gol consecutivo di testa dell’attaccante nerazzurro.
Si torna in campo nella ripresa, si riparte da dove si era finito. Al 47′ calcio d’angolo per i nerazzurri, stacca Thuram per il 2-0. Doppietta di testa per il francese che chiude la gara. L’Inter gestisce i ritmi, l’Ajax non riesce mai ad impensierire la difesa italiana nella ripresa. Vince l’Inter che si mette alle spalle le difficoltà in campionato.
Va male invece all’Atalanta che a Parigi non può nulla contro il PSG. I campioni d’Europa vincono senza problemi per 4-0 sulla Dea, in una gara che poteva avere anche margini più ampi. Gara senza storia, inizio devastante del PSG, che la sblocca con Marquinhos al 3′. Il raddoppio arriva al 39′ con Kvaratskhelia. Atalanta che potrebbe capitolare definitivamente al 44′, ma Carnesecchi para un rigore a Barcolà. E’ 2-0 PSG all’intervallo. Anche a Parigi si torna in campo con un gol e il PSG sigilla la partita con il tris di Nuno Mendes. Azione personale per l’esterno che di sinistro batte Carnesecchi, stavolta non perfetto. Al 90′ arriva anche il poker con Goncalo Ramos, che segna il poker e fa calare il sipario.
