Doppietta Talbi e Jutgla: Atalanta sotto 3-0 in casa con il Brugge

Si mette malissimo anche per l’Atalanta la missione rimonta in Champions, dopo il ko dell’andata. La Dea è sotto anche al ritorno contro i belgi, è 0-3 all’intervallo, con una grandissima prova della compagine ospite.

Al 4′ prima doccia fredda per il pubblico di Bergamo. Vanaken avvia l’azione del Brugge, Jutgla rifinisce Talbi che la fa passare sotto le gambe di De Roon con un destro angolato. Niente da fare per Carnesecchi. Prova a reagire l’Atalanta ma in maniera sterile. Al 17′ arriva anche il pareggio, annullato per un fuorigioco. Il Brugge trova spazi enormi in ripartenza, sfruttando i buchi che concede la Dea.

Al 27′ arriva anche il clamoroso 2-0. Ripartenza avviata dal colpo di testa di Mechele per Jashari che parte in velocità e serve Tzolis, conclusione respinta da Carnesecchi che si arrende al tap-in vincente ancora di Talbi. Atalanta che nei secondi finali del primo tempo ha due chance clamorose per provare a rientrare. Palo di Zappacosta, sulla respinta tira a colpo sicuro Pasalic, salva sulla linea Mechele. In ripartenza, in pieno recupero, arriva il clamoroso 3-0, segna un gol clamoroso Jutgla che annichilisce l’Atalanta. Il Brugge meritatamente avanti e anche fisicamente superiore all’Atalanta.

Foto: twitter Brugge