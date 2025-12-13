Doppietta Scamacca: l’Atalanta batte il Cagliari 2-1

13/12/2025 | 22:41:54

L’Atalanta batte 2-1 il Cagliari e torna a vincere anche in campionato. Decide una bella doppietta di Scamacca.

Primo spunto di De Ketelaere che apre per Lookman, troppo egoista il nigeriano che calcia su Caprile invece di servire Scamacca al centro. All’11’ la sblocca la Dea. Ederson avvia l’azione allargando il gioco a sinistra su Lookman che trova il fondo e va in mezzo da Zappacosta, sul tiro dell’esterno interviene col tacco Scamacca. Atalanta che flirta con il raddoppio in diverse circostanze, ma Djimsiti e Lookman sprecano. La dea perde anche Djimsiti per un problema a un flessore. Al 76′ pareggia il Cagliari. Folorunsho fa partire l’azione, Esposito la rifinisce dopo il primo colpo di tacco di Gaetano che poi è bravo nello scavalcare in uscita Carnesecchi. Secondo gol di fila per Gaetano. L’Atalanta reagisce immediatamente. E’ ancora Scamacca a trovare la rete del 2-1. Sul cross di Samardzic il centravanti nerazzurro non la colpisce bene la prima volta quando prova una rovesciata, ma è pronto sulla respinta battendo Caprile con una conclusione sporca. Atalanta di nuovo avanti, quinto gol in campionato per l’attaccante.

Al 93′ trova anche il 2-2 il Cagliaeri con Luvumbo, ma la rete è annullata per fuorigioco. Finisce 2-1 per l’Atalanta che sale a 19 punti, il Cagliari resta a 14.

Foto: sito Atalanta