Doppietta Oyarzabal e Pedro Porro. Una super Spagna va agli ottavi, Austria annichilita 3-0

02/07/2026 | 22:58:24

La Spagna, come pronostico, si qualifica per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo, dopo aver dominato e annichilito 3-0 l’Austria. Grande protagonista Oyarzabal, autore di una doppietta.

Dopo un inizio equilibrato e con una Spagna sottoritmo, dopo il break a metà primo tempo, la Spagna cambia ritmo. Prima arriva il gol di Cucurella, annullato per un fallo. Al 35′ arriva il gol degli iberici, lo segna Oyarzabal. Spagna avanti con merito. Nel finale di tempo altra doppia chance clamorosa per gli iberici, prima Alex Baena calcia ma colpisce la traversa, poi sulla respinta, clamoroso miracolo del portiere austriaco su Yamal.

Nella ripresa, prova l’Austria a fare qualcosa di diverso, entra Arnautovic a dare peso all’attacco. Ma la Spagna fa quello che vuole e trova il raddoppio al 66′. Bella azione sulla sinistra con cross in mezzo e Pedro Porro di testa insacca il raddoppio. All’85’, chance anche per Yamal per arrotondare il punteggio, stavolta è Alaba a salvare sulla linea. Il 3-0 arriva all’89’ e lo insacca ancora Oyarzabal, che blinda la qualificazione.

Spagna agli ottavi di finale del Mondiale quindi, sfiderà la vincente di Portogallo-Croazia.

Foto: Instagram Oyarzabal