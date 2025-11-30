Doppietta Lautaro: l’Inter vince una difficile gara a Pisa e aggancia la Roma

30/11/2025 | 16:54:25

L’Inter riscatta i due ko della settimana con il Milan e l’Atletico Madrid, vincendo una gara non facile a Pisa, con i padroni di casa che per un’ora hanno tenuto botta ai nerazzurri ospiti.

Primo tempo senza gol. La chance migliore capita ai padroni di casa, al 29′, Piccinini si inserisce, calcia in diagonale ma fuori. Inter pericolosa con Lautaro che calcia al 40′ in controbalzo, ma alto. Poi poco e nulla. Nella ripresa, l’Inter prova ad attaccare per cercare il gol, ma lascia spazi al Pisa. Al 64′ chance clamorosa in contropiede per Nzola che da solo davanti a Sommer calcia fuori. Al 70′ arriva la rete dell’Inter.

Leggerezza in uscita del Pisa, Zielinski recupera palla trovando Pio Esposito che serve Lautaro Martinez nel cuore dell’area di rigore: l’argentino scarica un sinistro imprendibile all’incrocio dei pali. Inter avanti a Pisa al 70′. Il raddoppio all’83’, palla in mezzo di Barella, Lautaro si avventa sul pallone e segna il 2-0. Vince l’Inter che sale a 27 punti, aggancia la Roma al secondo posto a -1 dal Milan. Roma impegnata stasera con il Napoli.

Foto: sito Inter