Doppietta Krstovic, l’Atalanta vince 2-0 a Bologna e lo scavalca in classifica

07/01/2026 | 20:24:23

Vittoria dell‘Atalanta a Bologna e sorpasso in classifica. Decide una doppietta di Krstovic allo stadio Renato Dall’Ara. L’Atalanta passa in vantaggio dopo 37′. Krstovic si stacca dalla marcatura di Vitik e mette in porta il pallone per l’1-0 della dea. L’assist è di De Ketelaere. Bologna che prova la reazione nella ripresa, Italiano toglie Orsolini e inserisce Rowe. Ma l’Atalanta è messa bene in campo e ancora con Krstovic al 60′ trova il 2-0. Terzo gol in campionato per l’attaccante. Bologna che prova anche la carta Immobile, ma il momento nero continua. Finisce 2-0 per l’Atalanta che dopo la Roma batte il Bologna, vincendo fuori casa. In classifica, l’Atalanta supera il Bologna, portandosi a 28 punti, il Bologna resta a 26 (con una gara da recuperare).

Foto: sito Atalanta