Doppietta di Venturino e gol di Vitinha: blitz del Genoa a Bologna (3-1)

24/05/2025 | 19:58:42

Blitz del Genoa che chiude il suo campionato con un successo in casa del Bologna. Genoa che riesce nel successo grazie a uno straordinario primo tempo, chiuso avanti 3-0. Vitinha apre le marcature, poi una doppietta dell’esordiente 18enne Venturino, all’esordio in Serie A da titolare proprio questo pomeriggio. Un pomeriggio meraviglioso per lui.

Nella ripresa assalto del Bologna, che prova con rabbia a riprendere la gara. Orsolini con un grandissimo gol riapre la gara. Bologna che ci prova fino alla fine ma deve arrendersi. Da segnalare anche un esordio super del giovane portiere del Genoa Sommariva che salva i suoi nel finale. Finisce 3-1 per il Genoa. Il Bologna chiude con tre sconfitte di fila il campionato.

Foto: sito Genoa