Doppietta di Pohjanpalo: il Palermo batte il Cesena 2-0
18/04/2026 | 19:22:18
Il Palermo vuole continuare a credere nella Serie A diretta, almeno fin quando la matematica lo permetterà. I rosanero al Barbera non sbagliano e vincono 2-0 contro il Cesena. Decide una doppietta di Pohjanpalo, un gol per tempo per il giocatore finlandese.
Un successo che proietta il Palermo a 68 punti, a -4 da Monza e Frosinone. Il Cesena a 44 punti vede ora la zona playoff a rischio, con l’Avellino arrivato a -1, la Carrarese, a 42 punti, può addirittura superare i romagnoli.
Foto: sito Palermo