Doppietta di Orban, festa Verona. E la Fiorentina sprofonda sempre più

14/12/2025 | 17:06:07

La Fiorentina continua a perdere e lo fa anche nella sfida salvezza, lo scontro diretto contro il Verona che espugna 2-1 il Franchi.

A Firenze i viola partono bene, Kean costruisce una bella palla gol al 23′. Al 35′ il Verona perde il giocatore del momento, Giovane, che esce infortunato. Entra Orban che è subito decisivo. Al 43′, la difesa della Fiorentina è messa male, De Gea fa di peggio e Orban insacca la rete del vantaggio del Verona. Il nigeriano fa sognare il Verona. Fiorentina davvero senza parole in questo momento.

Il Verona ha una chance clamorosa per il raddoppio, sempre Orban spreca una chance importante per il 2-0.

Entra Dzeko (gara numero 100o in carriera). La Fiorentina pareggia al 69′. Autogol di Unai Nunez! Solito asse Fagioli-Kean, l’attaccante calcia su Montipò che para ma il pallone carambola su Nunez e rotola in porta. Fiorentina che prova a vincere. Gudmundsson al 78′ si invola verso la porta, si presenta davanti a Montipò, non riesce a calciare e si fa anticipare. La Fiorentina nel finale sembra averne di più per vincere, ma la beffa arriva al 93′. La Fiorentina subisce la rete di Orban nel recupero. Il nigeriano appoggia facile in rete su assist di Bernede. Controllo al VAR per capire se la palla fosse uscita o no ed è tutto regolare. Allora è festa Verona.

Vittoria per 2-1 al Franchi, seconda vittoria di fila con il Verona che sale a 12, la Fiorentina resta a 6.

Foto: sito Verona