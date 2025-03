Doppietta di Miretti, il Genoa batte 2-1 il Lecce (Krstovic) e vede la salvezza

Vittoria pesantissima per il Genoa che a Marassi batte 2-1 il Lecce. Decide una doppietta di Miretti. Inutile il rigore di Krstovic per gli ospiti.

Il Genoa si porta in vantaggio al 16′. Assist al bacio di Ruslan Malinovskyi con il mancino che pesca sul lato destro dell’area di rigore Fabio Miretti. Il centrocampista calcia al volo in maniera perfetta al volo superando imparabilmente Falcone.

E poco prima del duplice fischio, al 46′, arriva il raddoppio del Genoa, sempre con la premiata ditta Malinovskyi-Miretti: il primo trova un corridoio per il centrocampista che si volta e trafigge Falcone. Prima doppietta in Serie A per l’ex Juve

Nella ripresa, si riapre il match al “Ferraris” con il Lecce che trova il gol del 2-1 sul Genoa. Maresca, dopo essere stato richiamato dal VAR, va all’on-field review per rivedere un tocco di braccio di Matturro su tiro di N’Dri. Il direttore indica il dischetto dopo aver rivisto l’azione al monitor. Sul dischetto si presenta Nikola Krstovic che supera Leali. Lecce che ci prova fino alla fine ma non basta il Genoa vince e sale a 35 punti, blindando la salvezza.

Per il Lecce questa sconfitta di fila restando in zona retrocessione rimanendo a 25 punti.

Foto sito Genoa