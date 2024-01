Doppietta di Milik, la Juventus è avanti 2-0 sul Frosinone all’intervallo

La Juventus conduce per 2-0 sul Frosinone al termine della prima frazione di gioco. La gara si sblocca dopo 10′ e la firma è di Arkadiusz Milik. Il bomber polacco, preferito a Vlahovic, ha trasformato impeccabilmente il rigore conquistato dal suo compagno Miretti dopo una spinta in area di Lirola. Al 38′ arriva anche la doppietta personale di Milik che inventa e firma lui stesso il gol del 2-0 contro il Frosinone. Il polacco è bravo a pescare McKennie con un lungo cambio di gioco per poi farsi trovare appostato sul secondo palo dallo stesso compagno americano e siglare la sua personale doppietta. Termina così 2-0 la prima frazione di gioco.

Foto: Instagram Juventus