Doppietta di McTominay, il Napoli vola in vetta al campionato (+3 sull’Inter). 1-1 tra Atalanta e Lecce

Il Napoli dà una spallata al campionato. Gli azzurri battono 2-0 il Torino e volano in vetta alla classifica in Serie A, superando l’Inter di 3 punti. Decisiva una doppietta del solito straordinario McTominay. Al 7′ lo scozzese sblocca la gara e fa esplodere il Maradona. Il raddoppio al 41′, per il 2-0 che indirizza il risultato già nei primi 45 minuti.

Nella ripresa, gestione senza particolari problemi per gli uomini di Conte che legittimano il risultato. Traversa di Billing che va vicino al tris. Ma arrivano brutte notizie, con l’infortunio di Anguissa e poi di Buongiorno, da valutare. Ma il Napoli festeggia questa sera e vola a +3 sull’Inter.

A Bergamo, il Lecce, con la morte nel cuore, costretto a scendere in campo, strappando un punto all’Atalanta. Decidono due calci di rigore, al 29′ di Karlsson per i salentini e al 69′ di Retegui.

Foto: sito Napoli