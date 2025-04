Doppietta di McTominay e Lukaku (due assist): 3-0 del Napoli all’Empoli. Azzurri a -3 dall’Inter

Il Napoli resta in scia dell’Inter. I campani vincono 3-0 contro l’Empoli, portandosi a -3 dai campioni d’Italia. Successo netto e senza particolari problemi per gli uomini di Conte.

Al 6′, ripartenza fulminea dell’Empoli, cross di Pezzella per Fazzini che pochi passi colpisce male di testa. Al 18′, vantaggio del Napoli. Lukaku defilato sulla linea laterale trova una palla geniale che taglia l’Empoli in due. McTominay riceve centralmente, punta l’area e arrivato al limite trafigge Vasquez con un destro violento e preciso a incrociare. Vantaggio campano in un momento non facile.

Al 21′, chance del Napoli, Politano si accentra sul mancino e calcia a giro, costringendo Vasquez a sporcarsi i guantoni. Al 27′ ancora Napoli. Neres ci prova di mancino, ma Vasquez si oppone e devia in corner. Al 39′ ancora pericoloso l’Empoli. Su una palla vagante Esposito calcia benissimo al volo dai 25 metri: la palla s’alza e s’abbassa con il portiere azzurro che riesce a respingere in corner. Finisce 1-0 il primo tempo.

Nella ripresa, il Napoli mette subito la gara in discesa. Al 55′, raddoppia Romelu Lukaku. Azione lunga e manovrata del Napoli che prima non riesce con Gilmour e Lukaku a concludere in rete ma recupera immediatamente il pallone, Politano scarica dietro a Olivera che al centro dell’area di rigore serve Lukaku, l’attaccante aggiusta il pallone ed insacca. Empoli che prova a reagire ma subito dopo arriva il tris.

Palla recuperata da Olivera palla che arriva a Lukaku che dal lato destro dell’area di rigore mette un pallone morbidissimo per l’incornata perfetta di Scott McTominay. Doppietta per lo scozzese, due assist per Lukaku. al 66′, palla recuperata ancora altissima dal Napoli, David Neres serve Lukaku che subito scarica sullo scozzese, tiro ad incrociare e palla che sbatte sul palo. Napoli che perde Juan Jesus al 70′, entra Rafa Marin. Nel finale è accademia, il Napoli gestisce, l’Empoli alza bandiera bianca. Finisce 3-0 al Maradona.

Foto: sito Napoli