Doppietta di Malen: Roma in controllo contro il Pisa. E’ 2-0 al 45′

10/04/2026 | 21:36:38

La Roma conduce senza problemi la gara contro il Pisa, anticipo di Serie A. E’ 2-0 al 45′, nel segno di Malen.

L’attaccante olandese sblocca la gara al 3′. Lancio lungo sulla corsia sinistra di Ndicka sul quale Cherubini non arriva e Caracciolo svirgola. Ne approfitta l’olandese che scatena la sua velocità, si accentra e col destro indirizza la palla sull’angolo più lontano superando Semper.

Al 43′ è 2-0 per i giallorossi, ancora Malen che sigla la nona rete in campionato da gennaio. Un fattore per la Roma.

Foto: sito Roma