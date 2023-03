Doppietta di Laurienté, gol di Zalewski, rosso per Kumbulla e rigore di Berardi: Sassuolo avanti 3-1 sulla Roma all’intervallo

Il Sassuolo conduce sulla Roma: termina 3-1 il primo tempo dell’Olimpico. Il Sassuolo passa in vantaggio al 13′ con Armand Laurienté che ribatte in porta il pallone dopo la deviazione di Rui Patricio sulla precedente conclusione di Pinamonti. Uno-due terribile degli uomini di Alessio Dionisi che, al 18′, trovano il raddoppio con Armand Lauriente: Il francese, così come nella prima rete devia in porta, un pallone quasi banale dopo che Berardi fa il bello e il cattivo tempo sul versante destro dell’area capitolina. Al 26′ Nicola Zalewski riporta in corsa i giallorossi con una rete decisamente estemporanea: cross dalla sinistra di Spinazzola, che di controbalzo, scavalca Consigli rimasto immobile. Nervi tesi nel finale dopo uno scontro di gioco tra Berardi e Kumbulla, ma il difensore albanese reagisce tirando un calcio all’esterno neroverde. Fabbri richiamato dal VAR fischia il calcio di rigore in favore del Sassuolo ed estrae il cartellino rosso per Kumbulla. Sul dischetto si presenta lo stesso Berardi che sigla il 3-1 degli ospiti spiazzando Rui Patricio.