Doppietta di Laurienté-Berardi-Pinamonti: poker del Sassuolo a una Roma nervosa (4-3)

Poker del Sassuolo alla Roma: termina 3-4 la sfida dell’Olimpico. Il Sassuolo passa in vantaggio al 13′ con Armand Laurienté che ribatte in porta il pallone dopo la deviazione di Rui Patricio sulla precedente conclusione di Pinamonti. Uno-due terribile degli uomini di Alessio Dionisi che, al 18′, trovano il raddoppio con Armand Lauriente: Il francese, così come nella prima rete devia in porta, un pallone quasi banale dopo che Berardi fa il bello e il cattivo tempo sul versante destro dell’area capitolina. Al 26′ NicolaZalewski riporta in corsa i giallorossi con una rete decisamente estemporanea: cross dalla sinistra di Spinazzola, che di controbalzo, scavalca Consigli rimasto immobile. Nervi tesi nel finale dopo uno scontro di gioco tra Berardi e Kumbulla, ma il difensore albanese reagisce tirando un calcio all’esterno neroverde. Fabbri richiamato dal VAR fischia il calcio di rigore in favore del Sassuolo ed estrae il cartellino rosso per Kumbulla. Sul dischetto si presenta lo stesso Berardi che sigla il 3-1 degli ospiti spiazzando Rui Patricio. La Roma prova a riprendere la partita fin dal 1′ minuto della ripresa: dentro Karsdorp e Dybala. Ed è proprio la Joya ad accorciare le distanze al 49′ con una grande conclusione a girare sulla quale Consigli non può fare nulla. Immediata la risposta del Sassuolo con la traversa di Berardi. Al 75′ arriva il poker del Sassuolo con Andrea Pinamonti. L’attaccante del Sassuolo sfrutta il pallone in profondità del solito Laurentié per scattare sul filo del fuorigioco e alzare il pallone quel tanto che basta per scavalcare Rui Patricio. Al 94′ la Roma segna anche il gol del 3-4 con Wijnaldum che sfrutta un’inserimento di Smalling per superare Consigli in uscita. Prima rete italiana per l’olandese ex PSG e Liverpool. Finisce così, il Sassuolo vince all’Olimpico 4-3. La Roma fallisce l’opportunità di agganciare il secondo posto e rimane al quinto posto a quota 47 punti.

Foto: Instagram Serie A