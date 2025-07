Doppietta di Kean, la Fiorentina vince 2-0 l’amichevole contro la Carrarese

25/07/2025 | 22:18:17

Dopo l’amichevole di ieri contro il Grosseto, la Fiorentina è tornata subito in campo contro la Carrarese: 2-0 per i viola. A scaldare i motori è subito Moise Kean, sfiorando il vantaggio in due occasioni – una delle quali finita sulla traversa – e autore del gol del vantaggio intorno alla mezz’ora grazie al tap-in da pochi passi dopo una bella azione sulla sinistra che ha portato al cross di Gosens. Il raddoppio arriva al dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo: ancora una combinazione tra Gosens e Kean porta l’attaccante a calciare. Ottima respinta del portiere Bleve che si rifà anche sulla ribattuta dal limite di Ndour. La terza volta è quella buona con il solito Moise Kean che porta i suoi sul 2-0.

Foto: Instagram Fiorentina