Doppietta di Kean e gol di Milik: la Juve abbatte la Lazio (3-0). Terzo posto e sesta vittoria di fila per i bianconeri

Termina 3-0 all’Allianz Stadium, la Juventus abbatte e sorpassa la Lazio. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno mantenuto il possesso della palla in attesa del varco, mentre gli uomini di Allegri cercano di ripartire in contropiede. La prima occasione arriva all’8′ quando Keannon trova lo specchio della porta dopo un’azione personale. Appena tre minuti dopo, è Fagioli a sfiorare il gol, ma Provedel si distende e in due tempi la toglie dall’angolino e la tiene. Al 43′ arriva il vantaggio bianconero: Milinkovic perde palla a centrocampo, Rabiot la recupera e lancia subito Kean in profondità. Provedel, in ritardo, tenta l’uscita disperata, ma il centravanti strisciato alza il pallone e regala il vantaggio ai padroni di casa. Nella ripresa partono forte i bianconeri e sfiorano subito il gol con Milik, ma il portiere biancoceleste è bravo a chiudere la porta. Al 55′ arriva il raddoppio firmato, ancora una volta, Moise Kean che da due passi ribadisce in rete la respinta di Provedel dopo il bel diagonale di Kostic. Un duro colpo per i biancocelesti, una botta di consapevolezza per i bianconeri. L’infortunio di Kostic obbliga Allegri a mandare in campo Chiesa. E l’esterno italiano torna subito a lasciare il segno in una partita. Proprio quest’ultimo dà l’assist a Milik per il 3-0 finale. Termina 3-0, la Juve trova la sesta vittoria consecutiva e vola al terzo posto.

