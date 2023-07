Doppietta di Immobile, la Lazio cala il bis agli sloveni del NK Bravo (2-0)

La Lazio vince anche la quarta amichevole del ritiro estivo: 2-0 agli sloveni del NK Bravo con la doppietta di Ciro Immobile. Prima rete su rigore, raddoppio nella ripresa su un grande assist di Luis Alberto. Sarri chiude i test sotto le Tre Cime di Lavaredo senza aver subito mai un gol. Problema per Cataldi costretto ad uscire dopo pochi minuti dall’inizio del match. Debutto in biancoceleste per Castellanos.

Foto: Screen Instagram Lazio