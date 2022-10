Doppietta di Dzeko e Sassuolo al tappeto: l’Inter vince 2-1. A segno anche Frattesi

Termina 1-2 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Inter. Dopo aver sfiorato il gol con Lautaro Martinez, i nerazzurri passano in vantaggio al 44′ grazie alla rete numero 100 in Serie A di Edin Dzeko: calcio d’angolo di Calhanoglu, spizzata di Dumfries e il centravanti bosniaco gira a due passi dalla linea di porta. Nella ripresa, però, arriva la risposta dei padroni di casa con Frattesi: Rogerio disegna un cross dalla sinistra, il centrocampista neroverde si inserisce bene e insacca da due passi un incolpevole Onana. Immediata la risposta nerazzurra, prima con Lautaro che viene fermato da uno straordinario intervento di Consigli e, poi, al 75′, con Edin Dzeko che trova la doppietta sfruttando al meglio una pennellata di Mkhitaryan. Termina così 2-1, i nerazzurri di Simone Inzaghi tornano alla vittoria anche in campionato e si portano così a quota 15 punti.

Foto: Instagram Inter