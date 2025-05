Doppietta di De Ketelaere, Atalanta avanti 2-0 sul Monza all’intervallo

04/05/2025 | 15:48:28

L’Atalanta conduce per 2-0 a Monza al termine della prima frazione di gioco. Dopo 13 minuti di gioco l’Atalanta si porta in vantaggio grazie alla rete di Charles De Ketelaere. Retegui, dopo aver scambiato palla sulla destra con Bellanova, serve al centro l’ex Milan: il belga entra in area andando via ad un Pereira troppo remissivo e batte Pizzignacco. L’Atalanta raddoppia a Monza, a segno ancora CDK Retegui tenta un triangolo in area con Lookman, ma Castrovilli anticipa il nigeriano. La corta respinta dell’ex Fiorentina e Lazio viene sfruttata da CDK che, con la furbizia di un centravanti navigato, supera ancora Pizzignacco.

Foto: Instagram Atalanta