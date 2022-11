Doppietta di Bruno Fernandes e Uruguay abbattuto (2-0). Il Portogallo vola agli ottavi

Il Portogallo stende l’Uruguay: 2-0 al Lusail Iconic Stadium. Nella prima frazione di gioco i portoghesi hanno cercato di prendere in mano le redini del match, ma l’occasione più grossa per passare in vantaggio è capitata a la Celeste con Bentancur che, dopo aver saltato due uomini al limite dell’area, non è riuscito a depositare la palla alle spalle di Diogo Costa. Ad inizio ripresa, al 54′, però arriva il gol del vantaggio del Portogallo con un tiro-cross di Bruno Fernandes per Ronaldo che però non sfiora. Il tentativo di colpo di testa del 7, però, serve per mandare fuori tempo Rochet. L’Uruguay prova a rispondere e l’occasione più grossa capita sui piedi di de Arrascaeta, ma il suo tocco è troppo lezioso per impensierire Diogo Costa. Al 90′ l’episodio (discusso) che ha chiuso il match. Il VAR richiama l’arbitro iraniano Alireza Faghani per un tocco di Gimenez in caduta su una giocata di Bruno Fernandes. Decisione assolutamente contestabile, ma che porta sul dischetto lo stesso centrocampista del Manchester United che non sbaglia.

Foto: Instagram Portogallo