Doppietta di Benzema, il Real Madrid è campione di Spagna. Barcellona sconfitto in casa

La trentasettesima giornata di Liga si è appena conclusa. In virtù del 2-1 del Real Madrid contro il Villareal e della sconfitta interna per 1-2 del Barcellona contro l’Osasuna, i blancos di Zidane si sono laureati campioni di Spagna. Nelle altre gare, sconfitta per 0-2 del Bilbao contro il Leganes e vittoria dell’Alaves per 1-2 in casa del Betis. Il Levante pareggia per 3-3 con il Celta Vigo. L’Atletico Madrid di Simeone passa per 0-2 contro il Getafe, mentre il Granada vince 1-3 contro il Maiorca. Ok anche il Valencia che batte in casa l’Espanyol per 1-0. Pareggio invece tra Real Sociedad e Siviglia che non vanno oltre lo 0-0.

FOTO: Le Parisien