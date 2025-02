Doppietta di Abraham e Joao Felix. Il Milan batte 3-1 la Roma (Dovbyk) e vola in semifinale di Coppa Italia

Il Milan si qualifica in semifinale di Coppa Italia. Al Meazza i rossoneri battono 3-1 la Roma. Ora attendono la vincente di Inter-Lazio con una possibilità di derby.

Primo tempo che vede la partenza forte del Milan. Al 16′ vantaggio dei rossoneri. Tiro da fuori di Reijnders che impegna Svilar. Si avventa Theo sulla respinta e crossa in mezzo: Abraham con il terzo tempo svetta e la insacca a fin di palo. 1-0 a San Siro, gran gol dell’inglese.

La risposta della Roma arriva al 30′ con Pisilli che di testa colpisce la traversa. Nel miglior momento della Roma, che pressa i rossoneri, arriva il 2-o del Milan al 42′. Ancora Abraham, doppietta dell’ex. Ottima uscita di Jimenez e Musah a destra, palla Theo che serve Abraham in area che freddissimo davanti a Svilar, piattone e palla in rete. 2-0 a San Siro.

Roma annichilita a fine primo tempo, che rischia subito il tris a inizio ripresa. Traversa clamorosa di Walker su corner di Theo. L’inglese aveva staccato perfettamente di testa ma il montante gli nega la gioia del primo gol in rossonero. Roma che però ha una fiammata con il nuovo entrato Dovbyk. Palla persa da Theo su rimessa laterale. La Roma cambia velocemente lato ed il cross di Angelino deviato prende una traiettoria bizzarra, che finisce sui piedi di Dovbyk: a due passi dalla linea di porta non può che metterla dentro. 2-1 a San Siro.

Conceicao a quel punto si gioca i nuovi acquisti, fuori Abraham ed entra Gimenez, entra Joao Felix per Pulisic. Entra anche Leao poco dopo. Un Milan che cerca e trova il 3-1. Al 73′ è proprio Joao Felix, alla prima palla toccata, a per tu con Svilar fa gol con un cucchiaio che delizia San Siro. La Roma reagisce e trova anche il 2-3, ma viene annullato per fuorigioco. Accade poco da lì in avanti, il Milan gestisce, la Roma non riesce a impensierire i rossoneri che volano in semifinale .

Foto: X Milan