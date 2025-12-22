Doppietta David Neres: il Napoli vince la Supercoppa Italiana. Battuto il Bologna 2-0

22/12/2025 | 21:56:13

Il Napoli vince con merito la Supercoppa Italiana 2025. Battuto il Bologna 2-0. Gara senza appello, superiorità del Napoli che anzi, vede il 2-0 anche stretto come punteggio.

Napoli in vantaggio al 38′ con David Neres. Rete meritata. Ma per sbloccare la partita serviva una prodezza: Neres riceve da rimessa laterale e dalla fascia sinistra si accentra e trova il tiro a giro che si infila sul palo più lontano. Secondo gol per l’ex Benfica, dopo quello al Milan e il brasiliano è capocannoniere del torneo.

Raddoppio del Napoli, ancora con David Neres. Rete al 57′ del brasiliano, ma che pasticcio la difesa bolognese. Ravaglia serve troppo lentamente Lucumì, Neres legge l’azione, contrasta il difensore colombiano e si avvia verso l’area superando il portiere con uno scavetto. Il Bologna non riesce a reagire, il Napoli potrebbe dilagare, Politano fallisce una facile chance al 90′. Finisce 2-0 Napoli. Vittoria assolutamente meritata, Bologna non il solito questa sera, ma tanto merito ai ragazzi di Conte.

Foto: X Napoli