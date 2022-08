Doppietta alla prima per Vlahovic: “Una sensazione di cui non sarò mai sazio. È solo l’inizio”

Doppietta al debutto in campionato per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha espresso tutta la sua gioia attraverso il proprio profilo Instagram commentato il successo ottenuto contro il Sassuolo: “Questa è una sensazione di cui non sarò mai sazio. É solo l’inizio, ma abbiamo portato a casa una bella vittoria, grazie a tutti“.

Foto: Instagram Juventus