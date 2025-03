Doppia tegola per il Bayern Monaco: Davies e Upamecano out

A poche settimane dalla sfida contro l’Inter in Champions League, arrivano brutte note per il Bayern Monaco. Durante la sosta per le Nazionali, il club tedesco perde due giocatori: Davies e Upamecano. A comunicarlo è lo stesso club, tramite i propri canali social: “L’FC Bayern sarà senza Alphonso Davies per un lungo periodo dopo la pausa internazionale. Anche Dayot Upamecano è stato escluso per le prossime settimane. A Davies è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato del ginocchio destro dopo il suo ritorno dagli impegni internazionali con la nazionale canadese e oggi verrà operato. Il 24enne non sarà disponibile per giocare per i campioni tedeschi da record per diversi mesi. A Upamecano sono stati diagnosticati corpi mobili nel ginocchio sinistro, il che significa che non sarà disponibile per l’FC Bayern per diverse settimane”.

Foto: Instagram Bayern Monaco