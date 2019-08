Dopo un anno è finalmente ufficiale: Karlo Letica è un nuovo giocatore della Spal

Era addirittura il 4 giugno 2018 quando per la prima volta vi abbiamo parlato di un interessamento concreto da parte della Spal per il giovane portiere croato Karlo Letica. E dopo una stagione non felicissima al Club Bruges, alla fine il classe ’97 è arrivato finalmente a Ferrara. In biancazzurro troverà la concorrenza di Berisha, ma le sue potenzialità hanno comunque margini molto importanti. Questo il comunicato ufficiale della società emiliana: “S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito dal Club Bruges le prestazioni sportive del calciatore Karlo Letica. Il portiere croato arriva in biancazzurro a titolo temporaneo con diritto di opzione per il trasferimento definitivo a favore della SPAL. Classe 1997, è cresciuto nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, militando in seguito nelle società croate Mosor Žrnovnica, Val e Rudes. Nel 2017/2018 il ritorno all’Hajduk Spalato, dove ha totalizzato 22 presenze in Prima squadra. Nella scorsa stagione, il passaggio al Club Bruges, squadra con cui ha collezionato 16 presenze tra Champions League, Jupiler Pro League e Supercoppa del Belgio. Letica conta inoltre 14 apparizioni con la Nazionale U-19 croata ed una presenza con la Nazionale U-21. Benvenuto Karlo!“.

Foto: sito ufficiale Spal