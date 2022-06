Dopo Lukaku e Asllani ecco Bellanova, l’Inter programma le visite per lunedì

Oggi è la giornata di Lukaku e Asllani pronti a diventare nuovi calciatori dell’Inter. Per il belga si tratta di un ritorno, per l’ex Empoli di una prima volta. Oltre a loro l’Inter, come raccontato nei giorni scorsi, ha chiuso anche per Bellanova. L’ex calciatore del Cagliari svolgerà le visite mediche lunedì e una volta completato l’iter potrà esser subito a disposizione di Inzaghi per il ritiro.

Foto: Twitter Cagliari.