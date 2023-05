Dopo la sentenza, primo tempo da dimenticare per la Juve: 2-0 Empoli con rigore di Caputo e tap-in di Luperto

L’Empoli conduce per 2-0 sulla Juventus al termine della prima frazione di gioco al Castellani. Al minuto diciotto gli azzurri passano in vantaggio con Francesco Caputo che non sbaglia dal dischetto, dopo che Milik aveva sgambettato Cambiaghi al limite dell’area. Nessuna protesta dei giocatori della Juventus. La Juventus è davvero in difficoltà, ma al 13′ arriva la traversa di Milik. Sul pallone vagante si avventa Gatti, ma l’arbitro Ayroldi ferma tutto. Sarà, invece, l’Empoli a trovare la via del gol. Sugli sviluppi di un angolo Caputo prova la mezza rovesciata, con Akpa-Akpro che è sulla traiettoria e la devia. Grande parata di Szczesny che, però, lascia il pallone a Luperto che insacca da un metro. 2-0 Empoli al minuto ventidue. Al 24′ arriva l’occasione per i bianconeri di accorciare le distanze, ma Bremer sbaglia tutto a pochi metri dalla porta. Al 30′ ci prova Rabiot con una grande conclusione dalla distanza, ma il tiro del centrocampista francese sorvola di poco la porta difesa da Vicario. Il portiere azzurro grande protagonista in pieno recupero con un’uscita fuori dalla propria area di rigore per fermare Dusan Vlahovic. Termina così 2-0 la prima frazione di gioco al Castellani.

Foto: Instagram Juventus