Dopo la Norvegia, anche l’Olanda si schiera contro il Mondiale del Qatar

L’Olanda farà come la Norvegia. Dopo che nei giorni scorsi Haaland e compagni avevano deciso di portare avanti la lotta contro l’assegnazione dei Mondiali al Qatar, scendendo in campo durante gli inni nella sfida di apertura delle qualificazioni alla rassegna del 2022 con una maglietta contro lo sfruttamento dei lavoratori immigrati in Qatar per la costruzione degli impianti che ospiteranno alla fine del 2022 la coppa del mondo di calcio; anche la Nazionale olandese ha affermato che non rimarrà inerme. Lo stesso Matthijs de Ligt in conferenza stampa ha lanciato il messaggio: “Penso che sia chiara la nostra opinione. Abbiamo parlato molto della difficile situazione in Qatar. Domani vedrete di cosa si tratterà il nostro gesto”.

Foto: Twitter Olanda