Dopo la Bild anche il Mirror insiste: Liverpool in pressing per de Ligt

Il futuro di de Ligt non è ancora scritto. Il difensore olandese sarà impegnato con la sua nazionale nella finale di Nations League contro il Portogallo e solamente dopo si entrerà nel vivo delle operazioni di mercato. Il Barcellona è sicuramente uno dei club che più di tutti sta spingendo per portare il centrale in Spagna, ma alla lista delle pretendenti c’è anche il Liverpool. Qualche giorno fa dalla Germania facevano sapere che i Reds avevano serie intenzioni di intavolare una trattativa con l’Ajax per de Ligt e ora le conferme arrivano anche dall’Inghilterra. Secondo il Mirror il Liverpool sta spingendo per il centrale classe ’99 per cercare di comporre un duo difensivo tutto olandese con Virgil van Dijk.

Foto: ad.nl