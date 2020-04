Dopo il cambio di proprietà il Newcastle sarà più ricco del Manchester City

Come noto, Mike Ashley, patron del Newcastle United, è ad un passo da cedere la società ad Amanda Staveley, nota finanziera britannica e parlamentare appoggiata da un fondo d’investimento pubblico saudita. Proprio grazie a tale fondo – che rileverebbe l’80% delle quote della società – i Magpies diventerebbero il club più ricco d’Inghilterra. Infatti, secondo quanto riporta il Daily Mail, si stima che il fondo gestisca beni per un valore di 368 miliardi di Euro, e sarebbe pronto ad investire 230 milioni sul mercato. Per dire, il patrimonio dello sceicco Mansour, proprietario del Manchester City, si ferma a “soli” 27 miliardi.

Foto: profilo Twitter ufficiale Newcastle United FC