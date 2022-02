Dopo i brasiliani, anche De Zerbi lascia Kiev: atteso in nottata a Leopoli, poi sarà Italia dalla Polonia o dall’Ungheria

Aveva dichiarato che non avrebbe lasciato Kiev per non abbandonare i suoi calciatori brasiliani e così ha fatto: Roberto De Zerbi ha lasciato la città solo nel pomeriggio di oggi, una volta che i suoi uomini verdeoro erano già giunti in Romania in attesa di disposizioni per raggiungere il Brasile. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, i viveri iniziavano a scarseggiare all’hotel di Kiev e lo staff al seguito di De Zerbi si è adoperato molto per mettere al sicuro le famiglie dei brasiliani. A questo punto oggi è toccato a loro, che sono partiti in treno in direzione Leopoli, al confine occidentale: De Zerbi, Possanzini e gli altri arriveranno lì in nottata per poi spostarsi in Ungheria o partire verso l’Italia direttamente dalla Polonia. Le famiglie e la FIGC con il presidente Gravina in testa seguono gli sviluppi con preoccupazione per i rischi connessi al viaggio.

Foto: Twitter Shakhtar