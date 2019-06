Dopo Bentancur, la Juve pronta ad annunciare il rinnovo di Rugani

Dopo il rinnovo di Bentancur, la Juve presto annuncerà un altro prolungamento. Quello di Daniele Rugani, che vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti. Un anno in più per il difensore di Lucca: dal 2023 al 2024, l’arrivo di Sarri (l’allenatore che lo stima tantissimo) potrebbe essere la spinta in più per una grande stagione. Accordo raggiunto da tempo, presto arriverà il comunicato.

Foto: sito ufficiale Juventus