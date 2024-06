Donnarumma: “Vogliamo difendere il titolo. Critiche? Penso solo a dare il massimo”

Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria sulla Bosnia in amichevole.

Queste le sue parole: “Oltre alla vittoria ho visto una buona Italia. Questo test ci serviva per mettere a posto alcune situazioni, che stasera sono state fatte bene. Buona partita, Siamo tutti contenti e siamo pronti per andare in Germania”.

A che punto è la squadra? “Prepariamo ogni partita in modo diverso, con situazioni diverse e su questi il mister è bravo a metterci a disposizione ciò che in partita riesce ad essere positivo. Noi le concepiamo bene, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e ascoltarlo. E’ un maestro e ci aiuterà ogni giorno”.

Quando vedremo la migliore Italia? “Siamo a un buon punto. Manca un pochino, ma c’è ancora una settimana e c’è tempo per sistemare tutto. E’ un gruppo difficile, ma anche per le altre non sarà facile affrontarci”.

Troveremo un assetto difensivo? “Bisogna guardare partita dopo partita, entra uno e ha caratteristiche diverse. Tutti quelli che ci sono sono grandi giocatori, riusciranno a percepire quello che il mister chiede e su questo siamo contenti. vedo un gruppo che ha voglia di migliorare e sicuramente faremo un grande torneo. Ci sarà da battagliare, ma cercheremo di arrivare fino in fondo”.

Analogie con il gruppo che ha trionfato a Wembley? “Sì, perché è veramente un bel gruppo. Più giovane, ma stiamo bene e c’è energia e voglia di stare insieme. Noi italiani siamo bravi a fare gruppo, questo ci può contraddistinguere come nell’altro Europeo e in precedenza. Non vediamo l’ora di iniziare”.

Tre parate decisive: perché i francesi sono così severi con te? “Bisogna chiedere a chi scrive, io cerco solo di dare il massimo in allenamento e in partita. Penso solo a migliorare sui dettagli e dare il massimo costantemente”.

Foto: Instagram Donnarumma