Donnarumma, una carriera di grandi esordi: dal Milan fino al Manchester City

14/09/2025 | 18:20:37

Il 14 settembre 2025 entra nella lista dei grandi esordi della carriera di Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano, oggi in campo nel big match di Premier League, il derby tra Manchester City e Manchester United, ha fatto il suo debutto con la maglia dei Citizens. Nel corso della sua decennale carriera, Donnarumma ha già collezionato date memorabili: 25 ottobre 2015, Milan-Sassuolo 2-1 (Serie A); 1 settembre 2016, Italia-Francia 1-3 (Nazionale maggiore); 11 settembre 2021, PSG-Clermont 4-0 (Ligue 1). Ricordiamo che la notizia di Donnarumma al City affonda le proprie radici addirittura il 7 maggio, come raccontato in esclusiva.

Foto: Instagram Manchester City