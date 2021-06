Donnarumma, ultima fermata Psg. Tutto da settembre, il mondo girava al contrario

I nove mesi più lunghi di sempre, quelli che hanno ormai portato Donnarumma al Paris Saint-Germain. Tutto nasce il 7 settembre 2020 quando annunciamo, senza troppi giri di parole, che sarebbe stato molto complicato se non impossibile trovare l’accordo per il rinnovo. I giornalisti tifosi e i tifosi giornalisti si scandalizzano, ritengono che sia una boutade, qualche fenomeno sui social insulta, per tutti (il 98-99 per cento) Gigio rinnoverà con il Milan. E comincia la caccia a una data che diventa presto una rincorsa goffa: c’è chi dice che rinnoverà entro novembre, chi aggiunge che si tratterà del regalo di Natale, chi garantisce che dopo il mercato andrà tutto ok, chi stabilisce che a marzo inoltrato la situazione andrà a posto. C’è chi dà certezze assolute (e non cambiano mai idea…) che sinceramente a noi non risultano: “Donnarumma rinnoverà. E se non rinnoverà, comunque non andrà via a zero”. Per noi esattamente il contrario. Andiamo avanti e arriviamo alla settimana antecedente alla decisiva partita di Bergamo in chiave Champions per il Milan: il passaparola é che in caso di qualificazione rinnoverà, per noi già dal lunedì precedente è l’esatta conferma di quanto era fin troppo chiaro da settembre. Rottura definitiva, nulla da fare.

La Juve? In corsa fino alla fine, ma non vicina agli accordi al 99,93 come abbiamo letto dai solito noti affezionati a Guardiola con la compartecipazione di un imitatore bravo a offendere addirittura da opinionista (?). La svolta Maignan che arriva a Milano per le visite (esclusiva di Sportitalia) è la prova provata di quanto tutto fosse limpido dall’autunno precedente. Il Barcellona, considerato in pole da molte fonti fino a otto giorni fa, perde quota proprio in quelle ore e si defila. Sempre sul satellite il Barcellona era in pole, evidentemente no. Il Paris Saint-Germain è la grandissima sorpresa di domenica 6 giugno e la conferma assoluta di lunedì 7 verso le 14: due passaggi decisivi e la volontà di Leonardo di chiudere prima degli Europei. E venerdì 11 vi abbiamo dato gli accordi totali tra Donnarumma e il PSG perché la notizia è l’unica cosa che conta. Con la certezza delle visite, storia delle ultimissime ore, a Roma e non a Coverciano. Stavolta è stata davvero una maratona, da settembre a giugno…E per noi questa storia indirizza tutto il mercato, anche se il mercato – ovviamente – continua.

Foto: Twitter personale Donnarumma