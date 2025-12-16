Donnarumma sulla vittoria del premio Miglior Portiere 2025: “Non vedo l’ora di raggiungere altri successi con il mio nuovo club”

16/12/2025 | 18:33:05

Il portiere del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, ha parlato sul sito ufficiale del proprio club a seguito della vittoria del premio come Miglior Portiere 2025 FIFA. Queste le sue parole:

“È un grande onore vincere questo prestigioso premio e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. Sono estremamente orgoglioso di essere stato nominato il migliore al mondo e di aver superato anche altri fantastici portieri per i quali nutro grande rispetto e ammirazione. È stato un anno incredibile, che rimarrà a lungo nella mia memoria, ed è toccante essere riconosciuto per il mio ruolo nel successo ottenuto in quel periodo. Apprezzo davvero questo riconoscimento e non vedo l’ora di raggiungere altri successi con il mio nuovo club, il Manchester City”.

Foto: Instagram City