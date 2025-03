Donnarumma sui social: “Dispiace soprattutto per il secondo gol preso in quel modo”

All’indomani del pareggio contro la Germania che sancito l’eliminazione dell’Italia dalla Nations League, Gigio Donnarumma si affida ai social per le proprie emozioni dopo l’eliminazione degli Azzurri: “Dispiace per il risultato. Dispiace soprattutto per il gol preso in quel modo. Reazione da grande squadra. Ci vediamo a giugno! Ancora più forti! Forza azzurri….SEMPRE!!”.

Foto: Instagram Italia