Donnarumma su Mihajlovic: “Sempre stato un guerriero. Ti ringrazierò per sempre per aver creduto in me”

Gigio Donnarumma ha salutato Mihajlovic con un post su Instagram, l’allenatore che lo lanciò in Serie A a soli 16 con la maglia del Milan, permettendogli di bruciare le tappe e diventare uno dei migliori portieri al mondo: “Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai per sempre nel mio cuore, ciao mister”.

Foto: Twitter Milan