Donnarumma: “Sto a casa e mi alleno. Continuerò a dare tutto per il Milan. CR7 il peggior avversario”

Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del Milan e della Nazionale, ha parlato attraverso i canali ufficiali del club rossonero rispondendo alle domande dei tifosi: “I colori rossoneri per me significano tanto perché sono cresciuto qui, sono sempre stato tifoso del Milan e non posso fare altro che dare tutto me stesso per questa maglia. Il primo obiettivo – aggiunge Donnarumma come riporta l’ANSA – è quello della società e che ci poniamo all’inizio della stagione, quello personale è di dare sempre il massimo e cercare di prendere meno gol possibili. Cristiano Ronaldo? Ho affrontato grandi attaccanti ma quello che ho temuto di più è sempre stato lui. Ora sto a casa come tutti, mi sto allenando qui”.

