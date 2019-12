Donnarumma: “Stiamo facendo bene, col Sassulo è mancato il gol. Io miglior Under 21 italiano? Contento del premio”

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a margine della cerimonia del Golden Boy a Torino: “Io miglior Under 21 italiano? Sono orgoglioso di questo premio, me lo terrò molto stretto. Ringrazio tutti. L’Europeo? Abbiamo fatto un gran girone di qualificazione e adesso dobbiamo puntare ad un grande Europeo e arrivare più avanti possibile. Il momento del Milan? “Stiamo facendo bene. Peccato per il pareggio di ieri, ma la squadra c’è e ha voglia di vincere. Adesso dobbiamo solo lavorare per fare al meglio la gara contro l’Atalanta. Col Sassuolo è mancato solo il gol, è lì che dobbiamo migliorare. Con tranquillità ce la faremo. La festa per i 120 anni del Milan? Incontrare i campioni del passato ha fatto un grande effetto ed è un grande onore giocare a San Siro dove loro hanno scritto pagine storiche”.

Foto: Daily Star