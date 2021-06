Donnarumma: “Spero di giocare il più a lungo possibile. Voglio vincere trofei, sogno il Pallone d’oro”

Gianluigi Donnarumma, attualmente impegnato con la Nazionale italiana in questi Europei, nel corso di una lunga intervista rilasciata al sito della Red Bull ha parlato dei sogni per il futuro: “Spero di giocare il più a lungo possibile, fino a 40 anni, è la mia passione. Il mio obiettivo è vincere più trofei possibili, soprattutto con la Nazionale italiana. Il sogno incredibile è vincere il Pallone d’oro, ce la metterò tutta, poi vedremo che cosa succederà. Ogni giorno si può imparare qualcosa di nuovo. Ho sempre pensato che il lavoro ripaga sempre, lavorando con umiltà, sacrificio e passione è tutto più facile. Ormai gioco in Serie A da 6 anni, c’è più rispetto. Mi faccio sentire e i miei compagni mi ascoltano anche. Il portiere deve comandare la difesa, ci dobbiamo trasmettere sicurezza e fiducia, sempre”.

FOTO: Twitter Donnarumma