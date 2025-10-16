Donnarumma: “Sono sicuro che andremo ai Mondiali. Il Milan da scudetto? A Milanello ci credono”

16/10/2025 | 11:01:07

Gianluigi Donnarumma si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello sport: “La terza volta fuori dai Mondiali non accadrà, non può accadere, questa Nazionale finirà dentro al prossimo campionato del mondo. Non ho dubbi. Le lezioni del passato hanno un senso se le fai proprie: non sottovaluteremo nessuno, nessuno verrà preso sotto gamba, non avrebbe senso farlo. E, poi, questo gruppo si vuole bene: ci faremo trovare pronti. La parola playoff non ci spaventa. Milan da scudetto? Sicuramente Milan dalle grandi ambizioni. Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l’ambiente rossonero: là dentro ci credono e fanno bene a farlo. Le altre? La forza dell’Inter, gruppo collaudato e che si nutre delle conoscenze recenti. La conferma di Conte a Napoli con l’energia e la bravura del tecnico campione d’Italia, la nuova Roma di Gasperini e i suoi margini di miglioramento e la Juventus da prendere in considerazione. C’è da divertirsi appunto”.

