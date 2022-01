Donnarumma: “Sono in un club che vuole vincere tutto, c’è più pressione rispetto al Milan”

Il portiere del Psg e della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma ha parlato al programma Tout le Sport della sua avventura in Francia facendo anche riferimento al Milan: “​Rispetto al Milan, qui c’è più pressione. Ora sono in un club che vuole vincere tutto”. Sul dualismo con Navas: “È un amico, la concorrenza è normale. Fuori si inventano troppe storie. Siamo una grande squadra e in tutte le grandi squadre c’è competizione. Siamo entrambi molto sereni, lavoriamo bene e poi è l’allenatore che fa le sue scelte”. FOTO: Twitter Champions League